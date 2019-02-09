Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в субботу встречу с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в субботу встречу с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, сообщает сайт главы государства.
Дата: 2019/02/09 12:08
Раздел: Новость
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