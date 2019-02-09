Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра. Видеозапись инцидента опубликовал канал Big Jet TV в Youtube в пятницу, 8 февраля.

На видео заметно, что пилотам почти удалось посадить лайнер, однако из-за мощного порыва ветра самолету пришлось экстренно набирать высоту после короткого контакта с землей.

В конце недели на Великобританию обрушился ураган Эрик. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.

Minval.az