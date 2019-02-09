В Таиланде на острове Пхукет открылся первый магазин без персонала. Об этом сообщает Bangkok Post в пятницу, 8 февраля.

Магазин принадлежит одному из операторов мобильной связи компании AIS. На его создание потратили 20 млн батов (более $630 тысяч). В торговой точке нет очередей, нет персонала, и не требуются наличные средства для расчета.

Ожидается, что ежедневные эксплуатационные расходы точки должны снизиться на 30-40% в сравнении с другими магазинами, где работает персонал.

Отмечается, что в новом магазине находится Лиза – робот, управляемый искусственным интеллектом, который предоставляет клиентам общую информацию и, по запросу, сообщает им данные о продуктах и услугах.

В торговой точке клиенты могут самостоятельно делать заказы и покупки через сенсорный экран. Они могут выбирать продукты, а также осуществлять и получать платежи.

Со временем компания намерена внедрить использование искусственного интеллекта в каждом магазине.

Minval.az