Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал американские власти перейти к наступлению на Россию и Китай.

Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в Атлантическом совете.

По данным издания, на вопрос бывшего заместителя генсекретаря НАТО Александра Вершбоу о том, что могут сделать Соединённые Штаты с тем, что Россия якобы всё больше захватывает основные водные пути, Ричардсон ответил, что настало время «нанести удар первыми».

Адмирал указал, что американская сторона должна думать не только над тем, как «давать отпор», но и изучать возможности того, как она сама может «надавить».

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