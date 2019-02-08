Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко обратилась к действующему главе государства Петру Порошенко с требованием снять с выборов ее однофамильца, депутата Верховной Рады Юрия Тимошенко. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает УНИАН.

По ее словам, депутат был зарегистрирован кандидатом по инициативе Порошенко, чтобы «таким мошенническим унизительным способом» забрать часть голосов в ее поддержку.

«Я обращаюсь к президенту: как вы ставили этого Тимошенко Юрия Владимировича в список кандидатов в президенты, так же вспомните о чести и уберите этого Тимошенко Ю.В. из кандидатов в президенты и прекратите такие грязные манипуляции», — заявила она.

Лидер «Батькивщины» посоветовала Порошенко прибегнуть к «честным» соревнованиям и подчеркнула, что ее команда имеет возможность

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