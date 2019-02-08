Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало информацию о смерти в Баку студентки Нарданы Тагиевой от редкой инфекции.

Как сообщает в ведомстве, лабораторное исследование не подтвердило смерть Нарданы Тагиевой от инфекции лептоспироза.

«Министерство здравоохранения, как только поступила информация об инфекции, внимательно изучило данный вопрос. Немедленно в доме покойного были проведены все необходимые исследования», — цитирует сообщение Минздрава «Тренд».

Лептоспироз — очень редкое заболевание. Данная инфекция распространяется через загрязненную выделениями больных животных окружающую среду. Не передается от человека к человеку. В результате эпидемиологических и лабораторных исследований наличие инфекции не подтвердилось.

Главная причина смерти указана в заключении медицинского учреждения, в котором скончался пациент, заявили в Минздраве.

Minval.az