Режиссер Вуди Аллен подал к Amazon Studios иск на 68 миллионов долларов из-за срыва договоренностей о выпуске четырех фильмов, в том числе готовой картины «Дождливый день в Нью-Йорке».

Согласно иску, студия ссылается на «беспочвенные утверждения 25-летней давности», которые «были известны Amazon задолго до заключения сделок». Речь идет об обвинениях со стороны приемной дочери Аллена Дилан Фэрроу в сексуальном насилии.

В декабре 2017 года, когда начиналось движение #MeToo и обвинения в адрес Аллена были высказаны снова, руководство Amazon предложило режиссеру отложить выпуск «Дождливого дня в Нью-Йорке» до 2019 года. Аллен согласился, однако через полгода Amazon сообщил ему о решении не выпускать ни один из предусмотренных контрактов фильмов вовсе.

Minval.az