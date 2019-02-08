Командование Вооруженных сил США готовится вывести войска из Сирии к концу апреля. Об этом 7 февраля сообщила газета WSJ со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

Сообщается, что поддерживаемые Вашингтоном силы намерены в ближайшие дни победить боевиков террористической группировки «Исламское государство». Также основную часть войск планируется вывести из Сирии к середине марта.

По данным источников газеты, администрация президента США Дональда Трампа еще не разработала план мер, призванных обеспечить защиту курдского ополчения в Сирии.

6 февраля Трамп во время выступления перед участниками встречи представителей стран, входящих в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, сообщил, что Вашингтон может официально заявить о полной победе над ИГИЛ уже на следующей неделе. «Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено об освобождении 100% территории „халифата“, однако я хочу дождаться официального объявления», — сказал он.

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