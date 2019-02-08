Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» SOCAR) планирует приобрести в Турции компанию с сетью из 600-700 автозаправочных станций (АЗС), заявил глава компании Заур Гахраманов.

«Компания планирует расширить свою деятельность в Турции и в секторе распределения топлива. SOCAR Turkiye ( в ноябре 2018г) стала победителем тендера на открытие 9 АЗС в новом аэропорту Стамбула, а на днях договорилась о приобретении газораспределительных компаний германской EWE A.G.в Турции. В настоящее время компания присматривается к возможности приобретения компании, владеющей как минимум 600-700 автозаправочных пунктов», — цитирует З.Гахраманов «Интерфакс».

Minval.az