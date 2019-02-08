Пентагон объявил о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы перехвата ракет ближнего радиуса действия «Железный купол». Об этом сообщает Би-Би-Си.

Перед покупкой США намерены испытать образцы израильской системы ПРО. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал сделку выдающимся достижением своей страны.

«Это еще одно проявление углубления наших близких союзнических отношений с Соединенными Штатами и выражение растущего статуса Израиля в мире», — говорится в его заявлении.

«Железный купол» перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты «Тамир».

По данным израильских военных, система способна поражать до 90% целей и обеспечивать защиту от ракетных обстрелов территории площадью до 150 кв. км. Некоторые компоненты “Железного купола” производят американские компании.

Год тому назад в СМИ просочилась информация, что такую зенитно-ракетную систему – комплекс у израильтян закупал Азербайджан.

Minval.az