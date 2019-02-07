Исполнительный директор городской трассы в Баку Ариф Рагимов рассказал, что заявление промоутеров 16 Гран-при с критикой Liberty Media не должно было появляться в прессе и не было попыткой публично атаковать владельцев «Формулы-1». По словам Рагимова, отношения Гран-при Азербайджана с руководством «Ф-1» складываются позитивно, что повлияло на продление контракта с трассой в Баку до 2023 года.

«Это было воспринято как жалобы на «Формулу-1» через прессу, хотя никакого пресс-релиза не планировалось. Мы не хотели атаковать «Формулу-1», мы пытались от имени всех промоутеров донести наши соображения о том, что может быть улучшено. Есть много небольших аспектов, вроде отказа от грид-герлз – многие промоутеры не были в курсе, что такие изменения произойдут. Промоутеры хотят быть в курсе заранее, а не узнавать новости из медиа.

Пресса восприняла это немного неправильно и, конечно, «Формула-1» была не очень счастлива тем, как все сложилось. Думаю, урок усвоен, и в будущем взаимодействие между «Формулой-1» и Ассоциацией промоутеров будет более продуктивным.

В целом же, когда у нас возникает проблема, мы редко сталкиваемся с тем, что решить ее невозможно. Мы очень довольны тем, как складываются отношения с «Ф-1» в целом у промоутеров и у нашего Гран-при, в частности, поэтому мы продлили свой контракт», – заявил Рагимов Sports.ru.

Minval.az