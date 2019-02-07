Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась рассчитывает, что Армения согласует его кандидатуру на пост генсека ОДКБ, и соответствующее решение будет принято консенсусом.

«Процесс пока никак не продвигается. Встреча с премьер-министром Армении еще не состоялась. Я отправил предложение встретиться в любое удобное время для армянской стороны. Пока ответа не получили. Все остальные государства-члены ОДКБ выразили поддержку кандидатуре от Беларуси», — сказал С.Зась журналистам в четверг в Минске.

По его словам, в уставе ОДКБ предусмотрена возможность принятия решения ограниченным составом. «Но это не самый лучший вариант. Такие решения должны приниматься консенсусом. Это залог для нормальной, бесперебойной работы. Надеемся, что такое решение, консенсусом, состоится в ближайшее время», — добавил С.Зась.

Minval.az