США и НАТО будут предпринимать очень жесткие меры по военному сдерживанию России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябковна пресс-конференции, передает РИА Новости.

По его словам, Москва будет на подобные меры реагировать лишь в ответном режиме, но не намерена ничего инициировать. «Коллеги, которые сейчас находятся в размышлении, как бы Россию уязвить посильнее в связи с происходящим, должны это тоже понимать», — отметил замминистра.

В МИД подчеркнули, что «в условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном», российская сторона будет обеспечивать свою безопасность. В то же время Москва открыта к диалогу, если США вернутся к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится», — добавил Рябков.

Он также сообщил, что Россия и США обменялись нотами в связи с ситуацией с ДРСМД.

Minval.az