Лидер исламистского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что готов поддержать Иран в случае войны против Исламской Республики. Об этом сообщает Al-Masdar News.

«Если войны с Ираном сейчас нет, это не значит, что Трамп этого не хочет. Все это потому, что Иран силен, потому что Иран способен [дать отпор]», — заявил он, выступая на состоявшемся в среду митинге в Бейруте, посвященном 40-й годовщине Исламской революции в Иране.

Лидер шиитской партии также отметил, что Иран является сильнейшим государством в регионе.

Minval.az