Частый секс в пожилом возрасте положительно влияет на когнитивные способности человека и позволяет предотвратить деменцию. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Ковентри.

По их словам, пожилые люди, у которых секс был хотя бы раз в неделю, на 4% быстрее справляются с математическими задачами, чем те, у которых его не было вовсе.

Гормоны дофамин и окситоцин, выделяющиеся при сексе, позитивно влияют на мозг пожилых людей, повышают его работоспособность и снижают риски развития деменции.

Minval.az