В сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено обрушение здания в Стамбуле.На кадрах видно, как прохожие разбегаются в стороны от здания, которое начало рушиться.
CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped.#Turkey pic.twitter.com/68zZtxn6cY
— Press TV (@PressTV) 6 февраля 2019 г.
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Согласно предварительным данным, из под завалов обрушенного жилого здания в Стамбуле удалось спасти трех человек, сообщают турецкие СМИ.
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В Стамбуле обрушилось шестиэтажное жилое здание, сообщает Anadolu. Под завалами находятся 12 семей.
На месте происшествия работают полицейские, спасатели и врачи, идет спасательная операция. На данный момент известно об одном погибшем.
İstanbul Kartal’da çöken 6 katlı binanın enkazında yakınları olan bir vatandaşın çaresizliği kameralara yansıdı. https://t.co/6KJPT36aAl pic.twitter.com/tnwKvsUNrE
— Haberler (@Haberler) 6 февраля 2019 г.