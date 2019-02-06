В сети опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено обрушение здания в Стамбуле.На кадрах видно, как прохожие разбегаются в стороны от здания, которое начало рушиться.

***

Согласно предварительным данным, из под завалов обрушенного жилого здания в Стамбуле удалось спасти трех человек, сообщают турецкие СМИ.

***

В Стамбуле обрушилось шестиэтажное жилое здание, сообщает Anadolu. Под завалами находятся 12 семей.

На месте происшествия работают полицейские, спасатели и врачи, идет спасательная операция. На данный момент известно об одном погибшем.

Minval.az