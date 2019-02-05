Журналист азербайджанского информационного агентства Turan находится в Армении исключительно для осуществления журналистской деятельности. Об этом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян сказала во вторник на брифинге, передает ереванский «Спутник».

Ранее советник президента Армении Теван Погосян на своей станице в Facebook сообщил, что дал интервью журналисту азербайджанского информационного агентства Turan Шагину Хаджиеву, который находится в эти дни Ереване.

«Министерство иностранных дел получило запрос о разрешении осуществить журналистскую деятельность в Армении. После прохождения соответствующих журналистских процедур, запрос корреспондента был удовлетворен», — пояснила Нагдалян.

Она подчеркнула, что азербайджанский корреспондент приехал со своей группой, что МИД считает естественным. Ежедневно десятки журналистов из разных стран обращаются во внешнеполитическое ведомство Армении за аккредитацией.

Нагдалян добавила, что армянская сторона не чинит препятствий профессиональной деятельности иностранных журналистов.

Minval.az