Кабинет министров Азербайджана принял решение о создании в подчинении главы Исполнительной власти Баку ООО «Капитальное строительство и ремонт города Баку», а также об определении численного предела его работников, сообщает Trend.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

ООО будет действовать на основе хозрасчета, и состоять из 16 штатных единиц.

Государственному комитету по вопросам имущества поручено принять меры для утверждения устава ООО и прохождению госрегистрации. Исполнительной власти Баку поручено решить вопросы, вытекающие из данного постановления.

Minval.az