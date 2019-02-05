Пользователи Сети раскритиковали британского актера Лиама Нисона за расистские высказывания в издании The Independent, опубликованном 4 февраля.

Рассказывая о своей новой роли в фильме «Снегоуборщик», где его герой теряет сына и намеревается мстить за это наркомафии, Нисон заявил, что полностью понимает своего персонажа. По словам актера, несколько лет назад его близкий человек подвергся насилию, пока Нисон был на съемках за рубежом. Он отметил, что после своего возвращения стал выяснять, кто это сделал.

«Какого цвета была их кожа? Она сказала: черного. После этого я ходил по улицам целую неделю. Я надеялся, что эти черные ублюдки выйдут откуда-нибудь из паба и нападут на меня, чтобы я, ну ты понимаешь, мог их убить», — заявил актер.

Нисон признался, что ему теперь очень стыдно за свое поведение тогда, однако пользователи Сети посчитали, что стыдно ему должно быть сейчас.

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