В YouTube рассматривают возможность бороться с дизлайками, которые люди специально ставят, чтобы понизить рейтинги роликов. Об этом пишет Engadget.

В компании YouTube хорошо осведомлены о возможности злоупотребления кнопкой «дизлайк», и в частности, для того, чтобы «топить» видео конкурентов, или просто вызывающих антипатию людей. Причем часто большое количество негативных оценок отнюдь не означает плохое качество видеоконтента.

На этой неделе директор по управлению проектами Том Леунг опубликовал обновление, в котором сообщается, что YouTube рассматривает эксперименты, которые могут помешать бесконтрольным дизлайкам пользователей.

В число возможных вариантов входят следующие: отключение подсчета дизлайков по умолчанию, требование объяснения негативных оценок, или даже полное удаление функции.

YouTube подошел вплотную к решению этой проблемы после того, как опубликованное компанией итоговое видео 2018 года установило рекорд по количеству дизлайков в истории.

Minval.az