В воскресенье, 3 февраля, министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что в иранском государственном Центре космических исследований произошел пожар, в результате которого погибли трое ученых, передает агентство ISNA.

По словам министра, ученые погибли при пожаре «в одной из структур Центра космических исследований». Он также отметил, что проводится расследование, результаты которого будут опубликованы позже.

Джахроми пришлось выступать с этим заявлением в период празднования 40-летия Исламской революции в Иране. Мохаммад Джахроми является самым молодым министром в Иране и единственным членом правительства, родившимся после Исламской революции.

Иранский Центр космических исследований был основан в 2000 году (первоначально назывался Центром аэрокосмических исследований, с 2010 года носит нынешнее название). Этот центр и Иранское космическое агентство являются главными организациями в Иране, отвечающими за космические исследования.

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