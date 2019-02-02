В Баку задержаны укравшие из квартиры сейф с золотыми украшениями.
Как говорится в сообщении Министерства внутренних дел, 1 февраля проживающий на улице Алибеков гардашлары в поселке Баилово житель столицы Шакир Эминбейли обратился в Сабаильское районное управление полиции и сообщил, что на втором этаже дома, где он живет, были сломаны окно и железные решетки, и украден принадлежащей ему сейф с золотыми украшениями и документами. В объяснительной он сообщил, что ему нанесен ущерб в размере около 12000 манатов.
В результате проведенных в связи с инцидентом оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении кражи ранее судимые Ислам Гурбанов и Ульви Мурадов, установлена личность другого участника преступления.
Во время расследования стало известно, что У.Мурадов вошел в предварительный преступный сговор с известным следствию лицом для совершения кражи из квартиры подозреваемого. Часть украденных в квартире драгоценностей У.Мурадов сдал в пункт приема золота на основе удостоверяющего его личность документа.
После инцидента сейф был вскрыт в доме И.Гурбанова. Часть извлеченных драгоценностей осталась у И.Гурбанова.
По факту в Сабаильском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.