Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и президентом страны Владимиром Путиным заявил, что ведомство подготовило ответные меры в связи с выходом Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам министра, Соединённые Штаты «приступили к изготовлению и производству» ракет средней и меньшей дальности.

Он также представил президенту предложения относительно дальнейших действий российской стороны в данном вопросе.

«Первое. Это открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте», — отметил Шойгу.

Также глава оборонного ведомства заявил о необходимости открытия НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

Путин предложения Шойгу поддержал. Он добавил, что Россия «не будет размещать <…> ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства».

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