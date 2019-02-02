Социальная сеть Instagram удалила пост главной пропагандистки Кремля Маргариты Симоньян. В нем она просила материальной помощь для террориста «ДНР» Мусы Умаханова, который получил ранение в донецком аэропорту и стал наполовину парализованным, пишет «Обозреватель».

Решение соцсети крайне возмутило Симоньян и она поделилась своим негодованием на личном Telegram-канале.

«Instagram удалил мой пост о нашем проекте «Дальше Действовать Будем Мы» и о сборе на лечение «ополченца». Единственным объяснением от Instagram было вот это: «Мы хотим, чтобы Instagram был безопасным для всех». Забыли добавить: «Кроме тех, кто нам не нравится», — едко написал рупор путинского режима.

Примечательно, что соцсеть пригрозила Симоньян блокировкой ее аккаунта в случае повторного размещения публикации о сборе денег для террористов.

Minval.az