Власти Венесуэлы отложили отправку 20 тонн золота за границу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник. Стоимость этой партии золота оценивается в 850 миллионов долларов.

Золотые слитки уже были взвешены и упакованы, однако не покинули хранилище Центрального банка страны.

В четверг, 31 января, американский сенатор Марко Рубио заявил, что покупателем весесуэльского золота выступает Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов. Он предупредил компанию, а также перевозчика, который будет доставлять золото, что все они попадут под санкции США в случае проведения сделки.

1 февраля Reuters рассказало о том, что правительство Венесуэлы планирует продать ОАЭ в общей сложности 29 тонн золота. По информации агентства, правительство Венесуэлы начало распродавать золотые запасы 26 января.

«Новая газета» 31 января написала о том, что грузовой Boeing-757 российской авиакомпании «Ерофей» дважды за последние десять дней летал из Москвы в Каракас и якобы вывез хранившееся в России золото, принадлежащее Венесуэле. Перед этим самолет приземлялся в Дубае, где обменял на наличные на сумму более 1,2 миллиарда долларов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергала информацию о том, что в России находилось венесуэльское золота.

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