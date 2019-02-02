В порту столицы Кабо-Верде Прае задержаны 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российское посольство в африканской республике.

«Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами. Сейчас подробной информации пока сообщить не можем», — сказал пресс-атташе посольства России в Кабо-Верде Алексей Дубовицкий.

По данным издания «Морской бюллетень», судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко (город Танжер) и сделало вынужденную остановку в порту Прая в Кабо-Верде. Это произошло после того, как один из членов экипажа умер по неустановленной причине.

В порту Прая местная полиция обнаружила на борту судна 9,5 тонны кокаина и задержала экипаж.

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