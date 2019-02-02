На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
В картине снялись Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтем и Идрис Эльба.

Режиссёр фильма — Дэвид Лейтч. Мировая премьера фильма состоится 1 августа.

Minval.az