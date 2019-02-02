На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
В картине снялись Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтем и Идрис Эльба.
Режиссёр фильма — Дэвид Лейтч. Мировая премьера фильма состоится 1 августа.
На официальном YouTube-канале «Fast & Furious» появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу».
В картине снялись Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтем и Идрис Эльба.
Режиссёр фильма — Дэвид Лейтч. Мировая премьера фильма состоится 1 августа.
Дата: 2019/02/02 9:27
Раздел: Новость
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