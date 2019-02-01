Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, вовлеченные в долгий бракоразводный процесс и тяжбу об опеке над детьми, тайно встретились. Как сообщает таблоид Hello!, актеры были замечены в офисе Питта, где оживленно разговаривали. При этом, отмечает издание, Джоли очень активно жестикулировала и явно была чем-то недовольна. Портал также опубликовал снимки, сделанные папарацци.

После официального заявления о разводе пары это первый раз, когда их видели вместе. Ранее в прессе неоднократно появлялась информация об их встречах, однако подтверждения этому не было.

В начале декабря прошлого года актерам удалось достичь соглашения об опеке — Брэд Питт получил право беспрепятственно видеться с детьми.

Звездная пара сообщила о расставании осенью 2016 года после двух лет официального брака и 10 лет отношений до свадьбы.

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