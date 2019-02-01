Китайские ученые впервые в истории запустили ракетный зонд, предназначенный для проведения наблюдений за погодой в районах, находящихся за пределами диапазона метеозондов. Об этом накануне сообщил Naked Science.

«Сделать это удалось с помощью беспилотного полупогруженного корабля (unmanned semi-submersible vehicle, USSV), – некоего гибрида корабля и подводной лодки, – который был разработан в Китае специально для этой задачи», – говорится в сообщении.

По словам члена Китайской академии наук и ведущего автора исследования Хунбинь Ченя, радиозонд – основной метод, используемый для получения вертикального распределения метеорологических данных в атмосфере. Зонд представляет собой телеметрический прибор с батарейным питанием, который попадает в атмосферу с помощью метеозонда, который записывает метеорологические измерения и передает данные на Землю. Количество подобных станций в океане сильно уступает наземным.

Нынешние метеозонды не могут удовлетворить потребности исследований морской погоды (таких как тайфун и туман), численного прогноза и моделирования морского пограничного слоя атмосферы.

Запущенный с беспилотного полупогружного корабля с высокой маневренностью и большим охватом морской зоны, ракетный зонд может использоваться в суровых морских условиях и будет более экономичным и применимым в будущем. Подобные метеорологические ракеты способны запускать метеорологические приборы на расстоянии до восьми тысяч метров в атмосферу – рассказал Чен.

По словам специалистов, беспилотный полупогружной корабль – идеальная платформа для морского метеорологического мониторинга окружающей среды, а информация о профиле атмосферы, предоставляемая ракетным зондом, который запустили с этой платформы, может повысить точность численных прогнозов погоды на море и в прибрежных зонах.

В будущем исследователи планируют использовать беспилотные полупогруженные корабли для создания сети наблюдений в море, которая расширит данные зондирования погоды над океаном, аналогичные данным зондирования на суше.

Minval.az