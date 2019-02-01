Компании, связанные с предпринимателем из Санкт-Петербурга Евгением Пригожиным, активно вовлечены в экономические и политические процессы в Центральноафриканской Республике. Об этом сообщает «Русская служба ВВС», корреспондентам которой удалось на правах анонимности побеседовать с одним из гражданских специалистов, который в 2018 году работал на структуры Пригожина в ЦАР.

Одно из главных направлений, интересующих россиян, – добыча золота на месторождении Ндассима, рассказал источник. Оно находится севернее города Бамбари, куда российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко направлялись перед гибелью. В их планах была и съемка месторождения, где, по всей вероятности, работают российские специалисты.

Как выяснила «Русская служба ВВС», сотрудники компании Пригожина рассылали в местные СМИ видео, которое должно было опровергнуть работу россиян на месторождении.

Также фирмы Пригожина заинтересованы в добыче красного дерева в ЦАР, сообщил источник.

Кроме того, собеседники «Русской службы ВВС» утверждали, что структуры, связанные с Пригожиным, проводят в ЦАР футбольные турниры, конкурсы красоты и кинопоказы, строят детские площадки и помогают в планировании предвыборной кампании президента страны Фостена-Арканжа Туадеры, которому предстоит в 2020 году бороться за второй президентский срок.

В рамках подготовки к выборам в стране запустили новую радиостанцию, поскольку радио – это самый популярный и зачастую единственный источник информации для местного населения. О том, что создание радиостанции Lengo Songo профинансировал Пригожин, рассказали два компетентных собеседника. Один из них назвал приблизительную сумму инвестиции – $10 тыс.

Пресс-служба Пригожина опровергла данные об интересе предпринимателя к золотодобывающему и деревообрабатывающему бизнесу в ЦАР, а также о его участии в создании радиостанции.

31 июля 2018 года в ЦАР стало известно о гибели российских журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева, которые снимали документальный фильм о деятельности российского бизнесмена Евгения Пригожина (предполагаемого спонсора частной военной компании «Вагнер»). По данным телеканала «Дождь», Джемаль в феврале 2018 года начал расследование возможных поставок оружия из России действующим в ЦАР наемникам.

Minval.az