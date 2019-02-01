На проспекте Бабека автомобиль упал в яму.

Как передает Qafqazinfo, случай произошел вчера вечером.

Двигающийся по проспекту автомобиль марки Mercedes с государственным номерным знаком 99-CA-956 провалился в яму. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и спецтехника для вытаскивания автомобиля из ямы.

Информации о состояния водителя нет.

Отмечается, что яма на проспекте образовалась в связи с проведением ремонтных работ. На дороге вырыли яму, однако не успели завершить работы и оставили ее открытой.

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