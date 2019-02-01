Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Кельне на встрече с представителями местной армянской общины ответил на вопрос о возможных компромиссах в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Я несколько раз выступал с трибуны Национального Собрания и говорил, почему все мы спрашиваем, готовы ли мы к компромиссам или нет. И кто сказал, что мы являемся основным субъектом вопроса? Почему никто не спрашивает Азербайджан, готовы ли они к компромиссам? И поэтому я неоднократно публично заявлял, что мы не ответим на этот вопрос, пока Азербайджан не ответит на него», — цитирует его Арменпресс.

Премьер-министр также коснулся вопроса о том, что в социальных сетях и прессе часто появляется информация о том, будто на Армению оказывается давление в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. «Однажды я пригласил министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна и спросил, может ли быть, что на нас оказывается давление, но мы не догадываемся об этом. Потому что создается впечатление, что мы — самые неосведомленные люди в Армении по карабахской проблеме», — сказал Пашинян.

Minval.az