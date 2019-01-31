Комик Владимир Зеленский возглавил президентский рейтинг на Украине, обогнав лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, который в январе провела социальная группа «Рейтинг».

Так, украинского шоумена поддерживают 19 процентов украинцев, а за бывшего премьер-министра свои голоса готовы отдать 18,2% жителей страны.

Действующего главу Украины Петра Порошенко хотят видеть на втором сроке 15,1% избирателей, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 10%, а экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 8,5% граждан.

Выборы украинского лидера состоятся 31 марта.

Minval.az