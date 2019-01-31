Кремль поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его режим, чтобы «нагадить» США и «на этой стороне земли вроде как себя показать». Такое мнение в эфире RTVI высказал первый глава МИД России Андрей Козырев.

«Это просто абсурдно — ну что Россия ищет в Венесуэле? Если уж говорить совсем цинично, опять-таки, то Венесуэла — это вообще конкурент России, а никак не партнер <…> Понятна только одна причина — чтобы, извините за выражение, нагадить опять-таки Америке», — считает Козырев.

Бывший глава МИД не видит других причин, по которым Москва бы поддерживала Мадуро. По его мнению, обострение кризиса в латиноамериканской стране наоборот выгодно для России из-за повышения цен на нефть. «Потому что это одна из крупнейших нефтяных держав, а у нас весь бюджет, вообще вся страна, можно сказать, живет на экспорте нефти», — отметил Козырев.

Первый министр иностранных дел России добавил, что российские власти не жалеют денег на поддержку венесуэльского президента, а «на пенсионеров жалеют». Он проводит параллель с ситуацией в Советском союзе, когда «пенсионеры тоже не были богаты», а правительство поддерживало, например, режим Фиделя Кастро на Кубе.

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