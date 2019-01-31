В Баку задержана домработница, укравшая деньги из квартиры, где работала.

Как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившись в 18-е отделение полиции Наримановского РУП, жительница Баку Натаван Агаева заявила, что в октябре 2018 года отдала на улице Ф.Х.Хойского знакомой Раване 500 манатов для трудоустройства родственника. Однако женщина не сдержала обещания и не помогла с трудоустройством.

В результате проведенной сотрудниками отдела операции была задержана подозреваемая, жительница столицы, ранее судимая Равана Бабаева, которая призналась в содеянном.

В ходе проведенных дополнительных мероприятий были раскрыты и другие преступления задержанной.

Выяснилось, что Р.Бабаева также украла из квартиры в доме по улице А.Алы в Наримановском районе, где была домработницей, 1 000 долларов и ковер стоимостью 3 000 манатов. Задержанная призналась, что позже продала ковер за 1 200 манатов.

Материалы, собранные в отношении Р.Бабаевой, содержащейся в 18-м отделении полиции по указанному факту, переданы в следственный отдел Наримановского РУП.

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