Россия приветствует конструктивные контакты между Ереваном и Баку. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг.

«Наша позиция по этому вопросу неизменна… Мы выполняем свою посредническую функцию добросовестно и, мне кажется, качественно. Мы приветствуем те политические контакты, которые состоялись в последнее время между Ереваном и Баку на различных уровнях», — сказала Захарова.

Она отметила, что в России слышали те конструктивные оценки, которые звучали из двух столиц по этому поводу.

«Мы считаем, что это правильный путь продвижения вперед», — отметила Захарова.

Minval.az