Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с заместителем федерального министра экономики и энергетики Германии Томасом Барайсом, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с заместителем федерального министра экономики и энергетики Германии Томасом Барайсом, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/01/31 12:01
Раздел: Новость
Просмотров:
66
Правительство Венесуэлы выделит один миллиард евро в рамках программы Прекрасная Венесуэла на обустройство 62 городов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рекомендовал новоизбранным депутатам давать меньше интервью, а вовлеченных в международные структуры представителям фракции »Мой шаг»
На программу Центра работы DOST при Агентстве устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения,
Глава Apple Тим Кук объявил о планах компании снизить цены на некоторые модели iPhone в тех странах, где национальные валюты
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства в среду сделал замечание о том, как сидят участники встречи,
После начала заседания Совета Федерации 30 января председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила его закрытым.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости заявил, что его хорошо защищают, но не стал комментировать
Молодые активисты Студенческого клуба азербайджанцев Ульяновска (СКАУ) и регионального представительства Азербайджанской молодежной организации России 27 января провели
За время протестов в Венесуэле погибли 40 человек. Еще 850 были задержаны.