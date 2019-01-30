После начала заседания Совета Федерации 30 января председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила его закрытым. В этом случае отключается трансляция для прессы. После этого в зал вошли генеральный прокурор России Юрий Чайка и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, последний зачитал постановление о снятии неприкосновенности с сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом РБК рассказал один из очевидцев, другой подтвердил его слова.

По словам собеседника агентства, Арашуков побежал вверх по лестнице зала заседаний, но Матвиенко «ледяным голосом» посоветовала ему не сопротивляться.

После этого Чайка зачитал список предъявленных Арашукову обвинений, среди которых упоминались заказные убийства и дестабилизация обстановки в Карачаево-Черкесии путем призыва к свержению власти.

В ходе состоявшегося в Совфеде голосования все сенаторы за исключением одного воздержавшегося проголосовали за снятие неприкосновенности с Арашукова, того окружили и вывели из зала заседаний четверо силовиков.

Позднее официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что следствию удалось получить данные о причастности Арашукова к совершенным в 2010 году убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также другим преступлениям.

Обвиняемые в этих заказных убийствах, назвали Арашукова заказчиком этих преступлений. Показания о роли Арашукова в деле об убийстве Жукова дал обвиняемый Расул Аджиев, совершивший в августе этого года явку с повинной. Причастным к убийству Шебзухова сенатора Арашукова назвали ранее осужденный за это убийство Магомет Джубуев и арестованный в конце прошлого года предполагаемый организатор нападения Рустам Копсергенов. ​

Дело против Арашукова находилось на контроле в центральном аппарате ФСБ, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Согласно полученной в ходе оперативно-розыскной деятельности информации, сенатор мог быть причастен к ряду других преступлений, отметил источник.​

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