Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости заявил, что его хорошо защищают, но не стал комментировать сообщения СМИ о том, что в его охране есть представители российских частных военных компаний.

«Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего… У меня нет комментариев по этой теме», — сказал Мадуро, отвечая на вопрос, есть ли в его охране представители российских ЧВК.

Также Мадуро заявил, что американский лидер Дональд Трамп отдал приказ его убить.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Мадуро охраняют бойцы российских ЧВК.

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