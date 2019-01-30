Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства в среду сделал замечание о том, как сидят участники встречи, указав службе протокола, как правильно, на его взгляд, рассаживать министров.

«Министр финансов не должен в конце стола сидеть, сразу после вице-премьеров его место. Министр финансов — обычно заместитель премьер-министра. Смотри, куда ты его. Вот это отношение», — сказал Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в среду, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Во время заседания президент попросил всех министров сдвинуться так, чтобы министр финансов Казахстана Алихан Смаилов сел ближе.

«Кто протокол делает? Я сейчас изменю протокол. Встань, иди сюда (министру финансов — ред.). Сдвиньтесь, начиная с Кожамжарова (Генпрокурор Казахстана — ред.) все на одно место. Вот его место. Это — министр финансов. Поэтому у нас финансы хромают, что мы так относимся», — сказал Н.Назарбаев.

Minval.az