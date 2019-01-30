Молодые активисты Студенческого клуба азербайджанцев Ульяновска (СКАУ) и регионального представительства Азербайджанской молодежной организации России 27 января провели День национальной культуры. Мероприятие прошло в Областной библиотеке для детей и юношества им. С.Т. Аксакова и собрало немало членов автономии и ее друзей из других национальных общин. Им было представлено несколько песенных и танцевальных номеров, юмористические театральные миниатюры, поэтические выступления. Зрителям рассказали о значении флага и герба Республики Азербайджан, об истории национального костюма, о выдающихся деятелях культуры, а также провели небольшой тематический конкурс. Закончился вечер групповым народным танцем, в котором приняли участие все присутствующие без исключения.

— У азербайджанского народа богатейшая культура – очень красивая, содержательная, глубокая, — говорит лидер регионального представительства АМОР Узеир Гусейнов. – Подобными акциями мы стараемся достигнуть двух целей: продемонстрировать обществу открытость нашего народа и укрепить в азербайджанской молодежи Ульяновска любовь и уважение к национальным традициям.

Активисты АМОР в нашем регионе принимают деятельное участие в жизни диаспоры – занимаются благотворительностью, просветительской деятельностью, организацией спортивных и культурных мероприятий. С недавних пор к ним присоединились парни и девушки из Студенческого клуба азербайджанцев Ульяновска. Это объединение создано при Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии (УРАНКА), возглавляемой Исламом Гусейновым. В своей деятельности СКАУ делает упор на общественно-политическую деятельность – ребята имеют нескольких своих представителей в Ульяновской городской молодежной думе.

— Убежден в том, что современная молодежь не должна оставаться в стороне от политики, — говорит куратор СКАУ Амиль Велиев, — ведь нашему поколению очень скоро придется принимать ключевые решения, в том числе и по вопросам межнациональных отношений.

В своем выступлении председатель УРАНКА Ислам Гусейнов особо отметил основных организаторов праздника – Узеира Гусейнова, братьев Амиля и Рамиля Велиевых, Гасымова Гафура, Фарзалиева Умуда, Ахмедова Эльмандина, Муслимову Фатиму, Муслимову Лейлу, Гурбанова Вахаба, Гаджиеву Гюнель, Зейналлы Рауфа, Якубова Вали, Ибрагимову Фирангиз, а также призвал молодежь продолжать активную общественную деятельность:

«Я очень горжусь вашими успехами и очень надеюсь на то, что мы увидим еще более масштабные и яркие акции в вашем исполнении. У нас подрастает отличная смена – спасибо вам, ребята!».

Minval.az