Глава Apple Тим Кук объявил о планах компании снизить цены на некоторые модели iPhone в тех странах, где национальные валюты наиболее сильно ослабли по отношению к американскому доллару.

«Мы решили вернуться к более соизмеримым (ценам на iPhone — ред.), к тем ценам на локальных рынках, которые были у нас год назад, в надежде, что это поможет продажам в этих странах», — сообщил Кук.

Он не уточнил, о каких странах идет речь, но, возможно, это коснется Китая, России, Турции, Индии, Бразилии, сообщает Reuters.

Apple всего лишь во второй раз в истории объявляет о снижении цен на айфоны, передает «Медуза». Ранее компания снижала цены только в 2007 году, после запуска первой модели iPhone.

Minval.az