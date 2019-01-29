Начиная с 1 февраля 2019 года на всех рейсах авиакомпании Buta Airways изменяются правила регистрации и рассадки пассажиров.

Отныне при автоматической регистрации на рейс все пассажиры, купившие авиабилет в рамках одной брони, будут бесплатно рассаживаться системой рядом друг с другом.

Также c 1 февраля стоимость регистрации в аэропортах вылета составит 8 евро. Это позволит уменьшить очереди на стойках и минимизировать задержки в расписании авиакомпании.

Онлайн-регистрация на сайте, как и прежде, остается бесплатной услугой, она открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до вылета рейса. Функционал онлайн-регистрации также есть и в новом мобильном приложении Buta Airways, доступном для смартфонов на базе iOS и Android.

Пассажиры, путешествующие с багажом, предварительно прошедшие онлайн-регистрацию, могут воспользоваться бесплатными стойками «Сдача багажа» (Baggage Drop) в аэропорту. Услуга распечатки посадочного талона для прошедших онлайн-регистрацию пассажиров также остается бесплатной.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года, первый рейс выполнен 1 сентября 2017 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer E-190.

Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев и выполняет рейсы в наиболее востребованные направления.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

t.me/Buta_Airways

Minval.az