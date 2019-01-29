Группа азербайджанцев, проживающих в Украине, распространило заявление в связи с предстоящими президентскими выборами в стране.

«Уважаемые господа!

Как известно, украинские азербайджанцы — вторая по численности диаспора в Украине — около 500 тысяч. Все мероприятия, проводимые азербайджанцами, проживающими на украинской земле, всегда акцентировали бесспорность нашего стремления к стабильности, территориальной целостности и демократическому будущему Украины.

Мы считаем украинский народ родным для себя, вместе с ним переживаем все трудности, стремимся объединиться для самого активного участия в общественной жизни нашей второй Родины – независимой Украины.

Мы с уважением относимся к украинским политическим элитам, информируем их о своем отношении к происходящим событиям. В течение пяти лет искренне оказываем благотворительную помощь детям и беженцам из пострадавших регионов Украины, углубляем совместную конструктивную деятельность с крымско-татарским землячеством, с Меджлисом крымско-татарского народа.

Учитывая вышесказанное — не можем пассивно относиться к предстоящим выборам в Украине. От этих выборов зависит будущее страны, следовательно, и наше будущее. Поэтому наша цель – активное участие в предвыборных мероприятиях.

События в стране, начавшиеся в 2013 году, определили и нашу основную цель – помощь демократической государственности Украины и желание быть полезными в политической и социальной жизни украинского народа. Мы готовы с полной отдачей использовать на благо Украины свои знания, опыт, организаторские способности.

События в стране, начавшиеся в 2013 году, определили и нашу основную цель – помощь демократической государственности Украины и желание быть полезными в политической и социальной жизни украинского народа. Мы готовы с полной отдачей использовать на благо Украины свои знания, опыт, организаторские способности.

Считаем, что плечом к плечу с украинским и крымско-татарским народами достигнем процветания Украины в ближайшие годы.

Символом честности и справедливости, примером жизненной стойкости, мудрости и толерантности для нас является лидер крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев. В наступивший предвыборный период мы будем безоговорочно учитывать его позицию, помогать последовательно реализовывать все задачи, поставленные его командой, поддерживать тех политиков и те политические партии, с которыми Мустафа Джемилев готов сотрудничать для достижения демократического будущего Украины», — говорится в заявлении, присланным в редакцию Minval.az азербайджанским активистом Ялчином Гахраманоглы.

Minval.az