Иммиграционное агентство Мексики заявило, что страна отказывается принимать мигрантов, ожидающих убежища в США, если им меньше 18 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Глава Национального института миграции Тонатиу Гильен заявил, что попасть обратно в Мексику можно только через пограничный переход Эль-Чапарраль. Пускать через него будут только мигрантов в возрасте от 18 до 60 лет.

Право жить в Мексике до решения иммиграционного суда в США будут иметь граждане Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Власти Мексики предоставят им визы на четыре месяца.

По словам Гильена, с 1 декабря 2018 года Мексика уже выдала 3 983 транзитные визы для граждан из стран Центральной Америки. Мексиканские власти пообещали расширить визовые программы, чтобы можно было принять мигрантов из большего количества стран.

Мексика согласилась временно размещать мигрантов в конце декабря 2018 года. Для того чтобы получить разрешение на работу, нужно подать заявку на въезд в США. Пока суд будет рассматривать обращение, мигрант сможет пользоваться «всеми правами и свободами» мексиканской Конституции. Если суд отклонит заявку, мигранта депортируют на родину.

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