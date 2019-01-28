В Баку совершено зверское убийство: тело пожилой женщины с многочисленными ножевыми ранениями найдено соседями 27 января в восемь вечера. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хатаинского района.

Жертвой преступления оказалась 83-летняя Патимат Куджаева, которая проживала одна в многоквартирном доме номер 52 по улице Ингилаба Исмайлова, что на территории 35-го отделения полиции Хатаинского района. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, убийца нанес жертве семь ножевых ранений в области головы, два — в области лица и одно — в область шеи. Первыми тело женщины обнаружили соседи. Куджаева не появлялась на людях несколько дней и это насторожило жильцов дома.

Куджаева была убита несколько дней назад, отметили правоохранители. Пока неизвестно, кто и с какой целью зарезал старушку. По факту создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников прокуратуры и полиции. В настоящее время на месте преступления работают криминалисты.

Minval.az