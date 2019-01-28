В Одессе местная жительница нанесла своему сожителю несколько ножевых ранений, приревновав его из-за лайков в соцсетях, оставленных под фото других девушек. Об этом пишет УНН.

Мужчина является 33-летним иностранцем — представителем одной из страны Ближнего Востока.

В ходе допроса 31-летняя девушка изначально заявила, что они с парнем были атакованы неизвестными.

Однако впоследствии, под давлением, созналась, что приревновала своего парня и сама нанесла ему ранения. Об этом также свидетельствовали вещественные доказательства — окровавленные пижамы и кухонный нож.

«Под давлением неопровержимых улик женщина призналась, что схватилась за нож, приревновав мужчину к девушкам, фото которых он «лайкал» в одной из социальных сетей», — отметили в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения для девушки. Она обвиняется в умышленном тяжелом телесном повреждении.

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