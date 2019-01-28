Российский писатель, публицист и политический деятель Эдуард Лимонов в своей статье «Жиголо из Венесуэлы. Почему события в Каракасе очень напоминают ереванские» провел параллели между происходящими в латиноамериканской стране событиями и «бархатной» революцией в Армении в апреле-мае 2018 года.

Лимонов считает, что за двумя событиями стоят Соединенные Штаты Америки и, в частности, вице-президент Майк Пенс, посоветовавший лидеру оппозиции Хуану Гуайдо провозгласить себя руководителем страны «по примеру Никола Пашиняна».

«Какая связь между Пашиняном и Гуайдо? А никакой, кроме… Майка Пенса. СМИ пишут сейчас, что у Гуайдо с Пенсом «тесные связи», одно время входил в группу по армянским делам в конгрессе (Пенс – ред.). Вероятно, Пенс посоветовал Гуайдо провозгласить себя президентом на митинге «как Пашинян». Достоверно известно, что Пенс звонил Гуайдо перед тем как тот самоназвался президентом», — пишет Лимонов в своей авторской колонке в издании «Свободная пресса».

Minval.az