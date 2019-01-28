Nar — самый молодой и самый инновационный мобильный оператор в стране, продолжает радовать своих абонентов. Отныне WhatsApp стал бесплатным для абонентов Nar, которые приобретают один из пакетов «Безлимитный Интернет». Даже после окончания мегабайтов абонент может пользоваться бесплатным доступом в Интернет и безлимитными переписками в WhatsApp до конца периода использования. Кроме того, с пакетами «XL», «2XL» и «3XL» интернет-трафик по ночам предоставляется на полной скорости и бесплатно, в то время как мегабайты пакета не используются.

Отметим, что Nar предоставляет абонентам возможность выбрать один из пакетов «Безлимитный Интернет» с различным объемом трафика. Пользователи могут пользоваться скоростью до 150 Мбит/с на мобильных устройствах и ПК. Кроме того, абонент может заказать новый пакет «Безлимитный Интернет» даже если трафик в предыдущем пакете «Безлимитный Интернет» не был использован. В этом случае мегабайты обоих пакетов суммируются, и трафик каждого пакета будет оставаться активным в течение срока службы соответствующего пакета. После истечения срока действия активных пакетов последний заказанный пакет будет повторно активирован.

Более подробную информацию о пакетах «Безлимитный Интернет» можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны (за исключением оккупированных территорий). По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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