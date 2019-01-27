Злоумышленников с огнестрельным оружием задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

В Шамкирском районе 25 января правоохранительными органами в ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель Туран Гусейнов. Изначально была получена информация о том, что у Гусейнова хранится оружие. Полицейские провели обыск в его доме и обнаружили пистолет «Макарова», обрез охотничьего ружья и четыре патрона. При допросе задержанный показал, что оружие ему передал на хранение знакомый Ибрагим Ибрагимов. Последний также был задержан.

В отношении Гусейнова и Ибрагимова возбуждено уголовное дело по статье 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия, совершенные группой лиц при предварительном сговоре) Уголовного кодекса АР.

Следствие выясняет, с какой целью молодые люди приобретали и хранили огнестрельное оружие. Не исключается, что они готовились к вооруженному нападению.

Minval.az